Sorpreso a spacciare nei giardini della stazione a Empoli, arrestato

Sorpreso mentre cede una dose di crack nei giardini di viale Bruno Buozzi a Empoli, un 32enne è stato arrestato in flagranza di reato per l'ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. È successo il 31 agosto, durante i controlli dei carabinieri nella zona della stazione ferroviaria. Nel dettaglio una pattuglia ha notato il giovane, di nazionalità nigeriana, prima aggirarsi con fare sospetto nei giardini poi nel cedere la dose ad un 30enne italiano della zona.

Intervenuti, i militari hanno fermato il 32enne, già gravato da numerosi precedenti specifici. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 62 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dello spaccio. Convalidato l'arresto dal tribunale di Firenze, che ha disposto la condanna di 8 mesi di reclusione. L'acquirente è stato invece segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti.

L'attività, viene spiegato dall'Arma, si inquadra in un rinnovato sforzo dei carabinieri "volto a garantire un maggior contesto di sicurezza nelle aree soggette a degrado del Comune di Empoli e zone limitrofe, anche a fronte di specifiche istanze pervenute in tal senso dalla cittadinanza e dall'amministrazione comunale". Nello stesso ambito, negli ultimi giorni, la compagnia di Empoli ha arrestato un'altra persona, 22enne albanese, già destinatario di avviso orale, per furto in un'abitazione dalla quale aveva asportato 4 orologi. Tre inoltre le denunce: in particolare si tratta di un 23enne, senegalese, che aveva appena rubato le scarpe ad un ragazzo e che poco dopo aveva tentato di spogliarsi in strada; un 50enne, Georgiano, che aveva tentato di rubare uno smartphone da un negozio di elettrodomestici, come accertato dalla visione delle immagini delle telecamere dell'esercizio commerciale; infine un 46enne albanese, trovato in possesso durante un controllo della sua auto di un piede di porco e di un coltello.