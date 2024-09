Camminata del Sandalo, 12esima edizione in memoria delle vittime di discriminazioni razziali

Il 5 settembre 1938 in Italia fu firmato il primo provvedimento “per la difesa della razza italiana”, una delle pagine più buie e vergognose della storia del nostro paese. Questo primo provvedimento allontanava insegnanti e studenti ebrei dalla scuola, in un perverso tentativo di “arianizzazione” che dal mondo scolastico si sarebbe poi esteso a tutto il corpo sociale.

A 86 anni da quella nefasta data, il Movimento Shalom insieme alla Consulta dei giovani intende dedicare la tradizionale Camminata del Sandalo alla memoria di

tutte le vittime delle discriminazioni razziali.

Un appuntamento di fine estate per ribadire con forza il desiderio di fratellanza e condivisione tra tutti gli uomini, senza discriminazione di razza, religione, sesso, origine o colore della pelle, attraverso un cammino sulle colline che collegano Santa Croce, Fucecchio a Cerreto Guidi.

Il ritrovo per tutti i partecipanti è alle 17,00 a Santa Croce per arrivare alle 18,00 alla Chiesa La Vergine di Fucecchio, dopo una benedizione partenza alla volta di Cerreto Guidi sulle orme di S. Teofilo, che si spostava sulle colline tra i due borghi per curare e dare conforto agli ammalati. È prevista una sosta a Santa Liberata intorno alle ore 20,30 e una cena al sacco all’arrivo in piazza Umberto I. Gruppi podistici e associazioni sportive, singoli cittadini sono invitate a partecipare. La serata si concluderà con l'assegnazione del premio Santa Liberata e le testimonianze dei campi estivi e del viaggio umanitario in Madagascar.

Fonte: Movimento Shalom onlus