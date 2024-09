Expo Chianti Classico, a Greve in scena la 52esima edizione

È l'unica manifestazione che porta in piazza i produttori di tutti i Comuni del Chianti Classico per sottolineare i valori di unità, coesione, compattezza che derivano dal lavoro di condivisione di una storica sinergia. Un percorso istituzionale, nato dalla collaborazione tra le amministrazioni comunali, le attività economiche e produttive fiorentine e senesi, che da 52 anni promuove un grande territorio, reso dinamico, vitale e competitivo dalle sue stesse tradizioni ispirate dal senso di comunità, le sue culture sostenibili aperte all'innovazione, le sue risorse paesaggistiche, sintesi armoniosa di storia e bellezza, le sue produzioni autentiche orientate alla biodiversità. Scende in piazza, da giovedì 5 a domenica 8 settembre, ad arricchire e testimoniare il patrimonio fortemente identitario del Chianti, la cinquantaduesima edizione dell'Expo Chianti Classico, l'appuntamento più importante legato e dedicato al mondo del vino chiantigiano, promosso e organizzato dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico.

"Non è mai scontato ed è sempre ambizioso l'obiettivo che intendiamo realizzare ogni volta che decidiamo di raccontare il nostro territorio ad una sola voce, con il canto del Gallo Nero, - dichiara il sindaco Paolo Sottani - i risultati degli anni passati, l'ultimo dei quali si è attestato sui 20.000 visitatori in poco meno di 4 giorni, confermano il successo di questa formula culturale ed enogastronomica che si propone di creare un'occasione speciale in un luogo storico che rappresenta la vitalità culturale ed economica di Greve in Chianti. L’Expo del Chianti Classico genera di fatto un incontro internazionale in un piccolo comune a vocazione turistica della Toscana, un contatto diretto tra i produttori e i consumatori e un confronto tra gli stessi viticoltori, custodi insostituibili delle nostre colline, di quella ricchezza naturalistica che oggi possiamo considerare unica al mondo grazie anche alla loro opera di valorizzazione, promozione e sviluppo economico".

L'omaggio che l'amministrazione comunale e il Consorzio Vino Chianti Classico dedicano ad uno degli eventi più significativi e longevi del territorio accoglie 64 produttori del Chianti Classico di area fiorentina e senese e 80 etichette del Chianti Classico, riuniti nel padiglione collettivo, per un numero complessivo di vini presente in piazza pari a circa 150 diverse etichette da degustare. Il valore aggiunto di una delle manifestazioni toscane più attese dell'anno è l'organizzazione di un ricco programma di iniziative artistiche, culturali ed eventi legati al mondo del vino e non solo.

"Il carnet, particolarmente vario, che propone degustazioni guidate, momenti musicali, sfilate, incontri culturali, presentazione di libri - specifica l’assessore al Turismo Giulio Saturnini - ha puntato anche ad incrementare le occasioni di approfondimento dedicate ai vini e gli oli del nostro territorio con sette degustazioni guidate da tecnici e sommelier nella sala consiliare del Comune e in piazza". Tra i nomi degli esperti spiccano quelli di Roberto Rappuoli, Valentino Tesi e Leonardo Romanelli. "I focus - continua l’assessore - verteranno sulla conoscenza delle tipologie del Chianti Classico, l'Annata, la Riserva e la Gran Selezione, sulle degustazioni per imparare a riconoscere e saper distinguere l'olio di eccellenza e i suoi migliori abbinamenti".

La giornata di apertura, prevista giovedì 5 settembre alle ore 17, propone il tradizionale taglio del nastro, guidato dal sindaco Paolo Sottani, insieme ai colleghi dei Comuni del Chianti Classico e i rappresentanti del Consorzio Vino Chianti Classico e i vari eventi che fino alle ore 22 (chiusura degli stands) si susseguiranno nel cuore di Greve. Nel corso del pomeriggio si terranno la presentazione della candidatura italiana UNESCO per il Paesaggio del Sistema delle Ville Fattorie del Chianti Classico e i festeggiamenti del compleanno secolare del Consorzio Chianti Classico con la maxi torta offerta a tutti i partecipanti. Dalle ore 18 saranno gli Amici dì Chianti ad allietare appassionati e visitatori suonando e cantando per le vie del centro storico. Tutti i dettagli del programma sono disponibili online sul sito web dedicato: expochianticlassico.com.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino