Festa dell’Unità del Pd a Santa Maria a Monte

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre a Montecalvoli, presso lo Spazio Aperto del Circolo La Perla si svolgerà la Festa dell’Unità organizzata dal PD di Santa Maria a Monte.

Si parlerà di Autonomia Differenziata e Premieriato: quale prezzo per le donne con Valeria Valente senatrice Pd e Mario Iannella della segreteria Pd di Pisa, si andrà avanti nella serata del sabato parlando di Lavoro e Salute: diritti individuali e valori collettivi con Ylenia Zambito senatrice della repubblica e Andrea Pieroni consigliere regionale e si concluderà domenica 8 settembre con un Dibattito moderato dal giornalista Simone Bachini su Il Centro Sinistra: obiettivi comuni verso le elezioni regionali 2025 e focus sul nostro territorio, parteciperanno rappresentanti dei partiti del Centro Sinistra.

Sabato e domenica sarà aperto il ristorante-pizzeria e sarà presente un gazebo per la raccolta firme sul Referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata.

Riteniamo che le tematiche trattate siano di interesse sia per i militanti e i simpatizzanti del PD che per tutti coloro che vogliono farsi un’opinione su argomenti di interesse per tutti i cittadini su cui vale la pena riflettere e confrontarsi.

