Travolto e ucciso mentre è in bici in centro a Pisa

Stava attraversando la strada con la sua bici, quando un'auto lo ha colpito in pieno e lo ha ucciso. Ha perso così la vita Luca Franceschi, residente a Cascina, sessantaduenne. Franceschi lavorava come impiegato civile presso la 46/a Brigata aerea. Era in centro a Pisa di prima mattina quando è stato travolto.

Verso le 6 Franceschi stava viaggiando sulla sua bicicletta in centro. Un'auto guidata da un 23enne lo avrebbe urtato vicino a un attraversamento pedonale, stando a una prima ricostruzione.

L'impatto è stato violento e l'uomo e la sua bicicletta sarebbero stati trascinati per metri sull'asfalto. Soccorso dal personale inviato dal 118, l'uomo è morto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Presenti anche agenti della polizia stradale.