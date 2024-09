Codice arancione per maltempo tra Empolese, Valdelsa e Valdera

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala maltempo per le zone dell'Empolese, Valdelsa e Valdera per rischio idrogeologico-idraulico con codice giallo in data mercoledì 4 settembre e arancio per giovedì 5 settembre 2024. Per la restante parte del territorio metropolitano emesso dalla Regione Toscana codice giallo per temporali forti giovedì 5 settembre.

Dal pomeriggio di mercoledì 4 settembre possibili temporali di intensità moderata o a tratti forti in aumento nella giornata di giovedì. Si raccomanda massima prudenza, in particolare durante le attività all'aperto ed alla guida.

Attivato il Centro Operativo Comunale di Empoli

Al fine di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un'adeguata assistenza alla popolazione, in relazione al bollettino di valutazione delle criticità per Allerta codice Arancione, per valido dalle 6 alle 18 di domani giovedì 5 settembre 2024 per i rischi idrogeologico-idraulico reticolo minore e temporali forti riguardo al territorio comunale di Empoli (Zona di allerta A4) con ordinanza 491 del 4 settembre 2024, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile. Il suddetto C.O.C. si trova a Empoli, in via del Castelluccio, 46 località Terrafino, nei locali del Centro Operativo Intercomunale di Protezione Civile dell'Empolese Valdelsa. Il Centro Operativo Comunale è sotto la direzione del Responsabile di Protezione civile e comprende tutte le associazioni, gli organismi e le forze dell’ordine che fanno parte della Protezione Civile locale. Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al ritorno alla normalità.

Attivato il Centro Operativo Comunale di Certaldo

Il Comune di Certaldo ha attivato il Centro Operativo Comunale, ubicato nella sede già individuata nel Piano Intercomunale di Protezione Civile, nel cantiere comunale in via della Canonica.

L'obiettivo dell'attivazione è assicurare, nell'ambito del territorio certaldese, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in seguito al bollettino di valutazione delle criticità per allerta meteo di codice arancione, emanato dal Centro Funzionale Regionale della Toscana, e valevole dalle ore 6 alle 18 di domani, giovedì 5 settembre 2024, per i seguenti rischi: idrogeologico idraulico reticolo minore e temporali forti.

L'attivazione del Centro Operativo Comunale, il quale opera sotto la gestione del capo della Protezione Civile e coinvolge tutte le organizzazioni, associazioni e forze dell'ordine associate alla Protezione Civile, è stata disposta con l'ordinanza numero 143 del 4 settembre 2024. Il C.O.C. verrà mantenuto in funzione fino al ripristino delle condizioni di normalità.