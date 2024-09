Manutenzioni a Cerreto Guidi, Rossetti: "Più attenzione per la sicurezza dei cittadini"

Servono impegni organizzativi ed economici per dare delle risposte adeguate a garantire una maggiore sicurezza sul fronte delle manutenzioni del territorio. Il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti rilancia con forza la necessità di uno sforzo congiunto e costante fra tutti gli enti preposti.

Manutenzioni ordinarie e collaborazione dei privati- “L’ente – sottolinea il Sindaco- ha un lavoro costante da svolgere, organizzando la manutenzione delle scuole e degli impianti sportivi ma sono fondamentali anche quelle sul territorio sia in luoghi pubblici sia in quelli di competenza dei privati stessi. Abbiamo, da mesi, un’attenzione particolare, facendo, con la giunta, sopralluoghi sul territorio e parlando con i privati che hanno il dovere di tenere in sicurezza quanto di loro pertinenza”.

Impegni con il Genio Civile- “Sin da subito gli impegni con il Genio civile sono stati quelli di prendere in mano i progetti che il Comune aveva avviato nel 2021 e di presentarli alla Regione e al Governo per una diminuzione importante del rischio idraulico, partendo dal fondamentale intervento per le casse d’espansione che hanno costi notevoli e tempi lunghi di realizzazione. Proprio per questo dobbiamo concentrarci su ciò che è nelle nostre possibilità prima che questi grandi interventi possano compiersi. Abbiamo inoltre seguito tutta la parte dei lavori di somma urgenza soprattutto per le frane e la rendicontazione alla Regione Toscana, attendendo i finanziamenti per le opere di messa in sicurezza”.

Ascolto dei cittadini- “Svolgiamo un’azione costante di ascolto dei cittadini- aggiunge il Sindaco- abbiamo compiuto molti sopralluoghi soprattutto sui rii, sul Vincio e sul Vinciarello, raccogliendo le testimonianze dei cittadini e chiedendo conseguentemente agli enti competenti di svolgere in maniera puntuale ancora più interventi per scongiurare le esondazioni nei centri abitati”.

Cose da fare- “Entro la prima metà del mese di settembre devono essere intensificate le pulizie degli argini da parte degli enti competenti; abbiamo inoltre richiesto una rimodellazione delle banchine, in maniera tale da evitare il più possibile che l’acqua esca di nuovo nei centri abitati ma possa riversarsi nelle campagne circostanti. Abbiamo anche chiesto la pulizia straordinaria sia delle condotte di Acque SpA sia di quelle controllate dalla Città Metropolitana”.

Tavoli di lavoro- “Finora -conclude Simona Rossetti- ci siamo confrontati direttamente e singolarmente con questi enti, ma per il futuro vogliamo creare un metodo molto più operativo di programmazione, di aggiornamento e di confronto. Da qui la richiesta di un tavolo operativo con Acque SpA, Città Metropolitana, Consorzio 4 Basso Valdarno e Genio Civile, che è stato già convocato in Comune nei prossimi giorni. Il nostro obiettivo è che il tavolo si riunisca periodicamente per aggiornare sugli interventi fatti e su quelli da compiere”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa