Raduno di Vespe e Piazzetta Live, cambia il traffico in centro

Per l'evento Piazzetta Live - Ri-Genera Empoli in programma dal 5 al 21 settembre in piazza Madonna della Quiete in centro, è stata emessa un'ordinanza per limitare, in orario serale e solo nei giorni di eventi per tutto settembre, il transito e la sosta. Invece, per il raduno nazionale VespAudace organizzato dal Vespa Club di Empoli, protagonista sarà la frazione di Avane, dove la carovana delle due ruote Piaggio partirà dalla Vela Margherita Hack per arrivare fino a Greve in Chianti (le info sul sito https://www.vespaclubempoli.it/). In questo caso la viabilità riguarderà esclusivamente il parcheggio della Vela in via Magolo 32. Ecco le ordinanze nel dettaglio:

CENTRO STORICO – Con ordinanza 487 del 3 settembre 2024 , dalle 18 alle 21 nei giorni 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 e 21 settembre 2024 sarà istituito lungo via Giovanni Marchetti, dall’intersezione con via V. Salvagnoli, il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. Per piazza Madonna della Quiete ci sarà il divieto di sosta di tutti i veicoli, al di fuori di quelli necessari per l'attività citata.

AVANE – Con ordinanza 488 del 3 settembre 2024, dalle 7 alle 11 del giorno 8 settembre 2024 in via Magolo, 32 (parcheggio antistante il cancello di ingresso de “La Vela”) sarà in vigore il divieto di sosta di tutti i veicolieccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa