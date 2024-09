Paralimpiadi, prima medaglia toscana: la vince Sara Morganti

La prima medaglia toscana alle Paralimpiadi di Parigi è un bronzo. Lo ha vinto Sara Morganti nell'equitazione. La categoria in cui ha gareggiato Morganti è l'individuale grado I.

48 anni, già oro mondiale e bronzo olimpico, in sella alla cavalla Mariebelle ha chiuso al terzo posto nello splendido scenario della Reggia di Versailles.

Nata a Castelnuovo di Garfagnana, Morganti vive e si allena a Pisa. A 19 anni le è stata diagnosticata una sclerosi multipla progressiva.

"Nonostante la SLA, Sara non si è mai arresa, diventando un simbolo di coraggio e determinazione per tutti noi. Complimenti Sara e grazie ancora una volta per la tua tenacia!" è il commento del presidente Eugenio Giani.