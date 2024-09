Ponte sul canale Usciana in via di Burello, FI: "Parapetti dei ponti danneggiati da mesi, ancora non ripristinati"

Speravamo che la messa in sicurezza del ponte sul canale Usciana e del suo affluente in via di Burello a Torre fosse una delle priorità nell'agenda degli interventi programmati dalla sindaca nei primi 100 giorni che nelle sue intenzioni avrebbero dovuto cambiare il volto del Comune. Nonostante si tratti di un intervento di non difficile realizzazione, e considerato che i danni dei guard rail divelti sono a carico delle compagnie assicuratrici dei veicoli autori dei danneggiamenti, facciamo fatica a credere che nonostante siano passati alcuni mesi dall'ultimo fatto, e ben due anni dal guard rail divelto sul canale Maestro, la situazione sia sempre la stessa con le immancabili transenne al posto del guard rail e le luci gialle che si vedono a mala pena. Una situazione che con la nebbia che nel periodo autunnale si forma in quel punto potrebbe rivelarsi a breve un'insidia in particolare per chi non conosce la strada; creando ulteriore pericolo per gli automobilisti, vista l'assenza di protezioni adeguate ed utili come nei casi degli incidenti avvenuti. Sul ponte sul canale Usciana avevamo anche chiesto nel mese di maggio di effettuare delle verifiche, a seguito di segnalazioni di distacco del manto stradale, ma a tale richiesta non abbiamo avuto risposte; per questo abbiamo presentato una interpellanza. Constatiamo anche in questo caso, come avvenuto ad inizio anno per il palo della telecamera della ZTL divelto in via La Marmora, che l'azione dell'amministrazione comunale per il ripristino si stia dimostrando lenta e farraginosa come quella della precedente amministrazione. Purtroppo constatiamo anche che l'elenco degli interventi ancora da realizzare nei primi 100 giorni di mandato, che nel confronto pre-elezioni con gli altri due candidati a sindaco nelle intenzioni della sindaca avrebbero dovuto cambiare il volto del Comune, restano ancora sulla carta. In questi primi 90 giorni si registrano infatti due soli interventi: il rifacimento delle strisce blu a pagamento in via Roma, ed una toppa di catrame, definita provvisoria, sul ponte mediceo, ma subito sostituita con mattonelle in pietra... un po' poco per cambiare il volto alla città!

FI - Fucecchio

Il Capogruppo Simone Testai