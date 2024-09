Proseguono gli appuntamenti del Settembre Cerretese

Gli appuntamenti del Settembre Cerretese proseguono a ritmo incessante anche dopo la disputa del Palio del Cerro, assegnato nei giorni scorsi alla contrada di Porta Caracosta. In questi giorni il programma è decisamente intenso.

CAMMINATA DEL SANDALO- Giovedi 5 settembre si terrà l’ormai classica “Camminata del Sandalo” con partenza alle ore 17,00 da Santa Croce sull’Arno e prosecuzione alle ore 18.15, al Convento la Vergine di Fucecchio per arrivare intorno alle ore 20,00 a Cerreto Guidi. L’iniziativa è promossa dal Movimento Shalom nel contesto dei festeggiamenti in onore di Santa Liberata. I partecipanti si dirigeranno verso il Santuario di Santa Liberata e da lì proseguiranno per Piazza Vittorio Emanuele II dove è prevista, alle ore 21,00, l’esibizione dei giovani musici e sbandieratori delle contrade in onore ai partecipanti alla Camminata. Verrà poi attribuito il “Premio Santa Liberata”, introdotto alcuni anni fa da Don Donato Agostinelli con l’obiettivo di riconoscere e valorizzare solidarietà e accoglienza. Quest’anno al premio andrà alla famiglia di Martina Mariotti, scomparsa nel 2018 all’età di 5 anni. Il premio alla famiglia vuole sottolineare la capacità avuta nell’affrontare quell’immenso dolore, organizzando negli anni successivi il “Martiday”, una giornata dedicata alla prevenzione e ai controlli gratuiti.

PALIO DEI RAGAZZI- Il Palio dei Ragazzi si terrà invece Sabato 7 settembre alle ore 22,00, sul palco del Palio, in Piazza Vittorio Emanuele II, preceduto dal corteo storico.

A contendersi il cencio dipinto da Valerio Desideri e Stefano Tamburini, le contrade di Porta al Palagio vincitrice dell’ ultima edizione, Porta Caracosta, Porta Fiorentina e Santa Maria al Pozzolo.

Come da regolamento, anche quest’anno, i ragazzi si contenderanno il Palio partecipando a sei giochi (Lancio delle palle al cesto, Lancio dei cerchi, Corsa nel fustino, Corsa nella balla, Corsa sui troppoli, Tiro della fune). Il Palio dei Ragazzi sarà il penultimo atto del Settembre Cerretese che unendo come poche altre manifestazioni sacro e profano, prevede per Domenica 8 Settembre alle ore 21,00 lo svolgimento della Processione partendo dal Santuario di Santa Liberata.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa