A Santa Maria a Monte un torneo, premi nazionali e una cena per ricordare Romano Fogli

Triplo appuntamento a Santa Maria a Monte per ricordare l’amato concittadino e campione Romano Fogli che, scomparso nel 2021, aveva militato in diverse squadre di calcio professionistico tra le quali Torino, Milan e Bologna e Nazionale Italiana, vincendo anche coppe prestigiose. Senza dimenticare che Romano si fece conoscere anche e soprattutto per le sue qualità umane, manifestate sempre nei confronti di tutti. "La sua umiltà, sensibilità ed il suo modo di porgersi in maniera educata verso gli altri non è cosa scontata per un campione di livello come il suo" hanno sottolineato dall'amministrazione comunale.

"Siamo a ricordarlo - hanno qundi fatto sapere dal Comune - tenendo conto che il figlio Mirko, ha voluto nuovamente organizzare in memoria il “2° Trofeo Romano Fogli” nei giorni del 7 e 8 Settembre presso lo Stadio Gabriele Di Lupo di Santa Maria a Monte (PI)".

Il torneo vedrà confrontarsi le squadre giovanili Under 15 di Bologna FC, Empoli FC, Atalanta BC, Torino FC, con le semifinali che si svolgeranno alle ore 16 e 18.30 nel giorno di Sabato 7 e le finali il giorno 8 Settembre alle 10.00 ed 11.30.

“Romano - ricorda la sindaca, Manuela Del Grande - quando ha cessato di essere un giocatore così importante, ha continuato a dedicarsi al “suo” panorama calcistico, facendo l’allenatore oltre che a livello nazionale, già Vice di Trapattoni e Gentile, anche allenando i ragazzi del paese. Quindi abbiamo tutti avuto la fortuna di vederlo oltre che per le strade cittadine anche sul campo sportivo di Ponticelli”.

Quest’anno le novità saranno l’istituzione del Premio Nazionale “Giornalismo Sport e Cultura” e del Premio Nazionale Romano Fogli “Classe e Lealtà Mondiali”. L’evento, che si svolgerà il giorno 9 Settembre presso l’area archeologica “La Rocca” di Santa Maria a Monte, sarà presentato dal Vice Direttore di SportMediaset Lucia Blini, "quindi - assicura la prima cittadina - vedrà la partecipazione della tv nazionale Mediaset e di ospiti illustri nel mondo del calcio, dello sport e della cultura".

L’ingresso alla premiazione sarà libero, con la possibilità di effettuare una donazione Volontaria alla Fondazione onlus Niccolò Galli.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà preso il Teatro Comunale in prossimità del Municipio.

"Questo premio di forte rilevanza - spiega Del Grande -, è stato istituito grazie alla Agenzia Consulting Service Sport Italia del Dott. Dolfi Rossano ed alla collaborazione di Mirko Fogli, della ASD Santa Maria a Monte e con il Patrocinio comunale.

Al termine della premiazione del 9 Settembre, si terrà una cena “Gli AMICI di Romano” aperta a tutti e con prenotazione obbligatoria presso l’Oasi al Lago di San Donato (PI), il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Info&Prenotazioni ai n. 3356329751 , 3339297991, 0587-473179.

Da parte di Mirko Fogli parole di ringraziamento per l’Amministrazione e per Dolfi, "che hanno dato un grande contributo all’organizzazione del Premio". "L’obiettivo - aggiunge - è quello di portare avanti ed alzare negli anni il livello della manifestazione e risulta più semplice grazie alla partecipazione dei vari interpreti in campo".

"Il Premio “Giornalismo Sport e Cultura” - spiega Rossano Dolfi - serve a rappresentare il paese, infatti i personaggi premiati saranno del luogo e della Toscana, per dare un impatto anche a chi ci ha ospitato ed aperto le porte. L’altro Premio non ha bisogno di spiegazioni ma parla la storia di Romano Fogli".

"A nome anche della Giunta - conclude la sindaca Del Grande -, voglio ringraziare anzitutto Romano Fogli, persona che viene ricordata come se fosse ancora insieme alla comunità. Quando qualcuno come lui riesce a distinguersi per tutte quelle doti enunciate, non muore ma è il ricordo che lo tiene in vita e l’affetto che ha legato tutti a lui. Per finire il ringraziamento va al figlio Mirko, che si è speso in questi due anni per ricordare suo padre e come Amministrazione comunale c’è l’orgoglio di averlo a fianco a collaborare ed organizzare eventi di questo tipo che vanno a beneficio di Romano, della comunità cittadina, dello sport e del calcio. Un ringraziamento particolare anche al Dott.Dolfi Rossano insieme al collaboratore Mauro Vaccai ed alla ASD Santa Maria a Monte".

