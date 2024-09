I vincitori del premio Borsò si esibiranno a Torre del Lago

L’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” di Castelfiorentino mette a segno una prestigiosa collaborazione con la “Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini”. Sabato 7 settembre si svolgerà infatti a Torre del Lago (nell’Auditorium adiacente alla Villa del Museo Puccini) un concerto dei vincitori del “Premio Internazionale di Canto Lirico intitolato Umberto Borsò”, tenuto a battesimo a Castelfiorentino nel gennaio scorso, ponendo così le basi per un sodalizio che proietta l’associazione di Castelfiorentino verso nuovi e ambiti traguardi.

Il Concerto di sabato (inizio ore 19.00) si intitola “Puccini opera gala” e gode del patrocinio dei Comuni di Viareggio e di Castelfiorentino. Sul palco si esibiranno i giovani vincitori del premio: i soprani Maila Fulignati e Beatrice Bavaresco ed il tenore Zihao Chen, affiancati dal baritono di chiara fama Pedro Carrillo. La serata si aprirà proprio con la voce di Umberto Borsò, di cui verrà proposta l’aria da “La Fanciulla del West” “Ch’ella mi creda”, che il tenore eseguì proprio a Torre del Lago nel 1974, in occasione delle celebrazioni del cinquantenario della morte di Puccini. Ad accompagnare i cantanti al pianoforte sarà Nicoletta Cantini, pianista castellana e che fa parte del Direttivo dell’Associazione.

“È per noi motivo di grande orgoglio – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - questa prima e prestigiosa collaborazione con la "Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini", che vede una delle più proficue associazioni di Castelfiorentino nel tempio dell'anima del grande compositore toscano, ancor più nell'anno delle celebrazioni per il centenario della sua morte. Il successo del Premio Borsò, che si avvia alla sua seconda edizione, e l'intensa attività di questa "rinvigorita" associazione, confermano e perseguono il ruolo culturale di Castelfiorentino nella musica e nel teatro, che sono diventati nel tempo elementi fondanti e punte di diamante della nostra città”

Come si ricorderà, il “Premio Internazionale di Canto Lirico Umberto Borsò” (quest’anno alla sua prima edizione) ha visto la partecipazione di 95 giovani cantanti lirici provenienti da tutto il mondo. La giuria composta da importanti nomi della scena musicale (presidente il Musicologo Cesare Orselli) ne ha selezionati prima 35 nella fase eliminatoria, e tra questi i 12 finalisti che si sono contesi i ricchi premi in denaro messi a disposizione dall’Associazione nel concerto finale aperto al pubblico (montepremi di circa 7.000 Euro)

La Fondazione Simonetta Puccini, nata nel 2005 per volontà di Simonetta Puccini, unica nipote del Maestro, ha lo scopo di tenere viva e onorare la memoria di Giacomo Puccini attraverso la conservazione e la divulgazione del patrimonio culturale e artistico del Maestro, tra cui la tanto amata villa/museo sulle rive del lago di Massaciuccoli. La collaborazione, dell’associazione culturale castellana, intitolata al celebre tenore Borsò nato nel 1923 a La Spezia ma quasi subito “trapiantato” a Castelfiorentino, e che da alcuni anni anima la scena musicale valdelsana è nata su spinta anche della figlia del Tenore stesso, Vittoria Borsò, giungendo in poco tempo a questa prima tappa che vedrà approdare il Premio Umberto Borsò e i suoi primi vincitori sulle prestigioso programma di celebrazioni.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa