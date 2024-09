Viviamo Capraia e Limite: "Le nostre proposte per un turismo migliore"

Come Gruppo consigliare Viviamo Capraia e limite, abbiamo recentemente presentato e depositato una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale per rilanciare il turismo nel nostro territorio.In questa mozione proponiamo l'utilizzo di un unico QR code nell'App di Capraia e Limite che includa anche le attività di ristorazione e ospitalità , pilastri fondamentali del tessuto economico della nostra comunità. Perché questa mozione è importante?

Informazioni Puntuali per i Turisti: L'App dovrebbe essere una guida aggiornata per eventi, fiere e punti d’interesse, ma oggi riporta eventi datati, anche del 2022. Non possiamo permettere che i turisti, che già contribuiscono con la tassa di soggiorno, restino disorientati senza sapere dove mangiare o cosa visitare!

Sostegno all’Economia Locale: Un’app efficiente invoglia i turisti a spendere sul nostro territorio, sostenendo i negozi locali, creando occupazione e alimentando un circolo virtuoso che porta benefici a tutta la comunità. S

viluppo Sostenibile e Rispettoso: Il turismo è una risorsa preziosa che va gestita in modo sostenibile. Migliorare l’App significa valorizzare il nostro ambiente e le nostre tradizioni, attirando visitatori che vogliono scoprire e rispettare la nostra realtà.

Nessun Costo per il Comune: L’aggiornamento dell’App non comporta spese per il Comune, a parte una prima registrazione per le aziende partecipanti.

Supporto alle Attività Locali: Le aziende del territorio sono il cuore pulsante del nostro turismo. È giusto che siano visibili e accessibili tramite un’unica piattaforma che promuova l’intero patrimonio del nostro comune.

Paradosso degli Investimenti: L’amministrazione comunale ha limitato gli investimenti nel turismo a poche tematiche, come se fosse un hobby di nicchia piuttosto che una risorsa fondamentale.Noi vogliamo che del turismo ne benefici l'intera collettività.

App Obsoleta e Inattiva: L’app turistica ufficiale è ferma al 2022, due anni di inattività che nel mondo digitale equivalgono a un’eternità. Al contrario, proponiamo un aggiornamento continuo e dinamico per offrire informazioni sempre fresche e utili a turisti e cittadini.

Esclusione delle Attività Locali: Hotel, ristoranti e attività private sono esclusi dall’app attuale, un’assurdità che penalizza chi rappresenta il vero motore del turismo locale. Noi vogliamo un’app che promuova tutte le aziende, rendendole protagoniste di un’esperienza turistica completa.

Nuova App, Vecchi Problemi: Mentre l’amministrazione pensa a creare un’altra app dopo anni di immobilismo, noi proponiamo un intervento diretto e concreto sull’esistente, per evitare l’ennesimo spreco di risorse e replicare errori già visti. Sarebbe auspicabile, come suggerito dal sindaco Vanni di Vinci, creare un gruppo per un turismo intercomunale che colleghi Montelupo e la sua villa Medicea, Vinci per il museo di Leonardo da Vinci e Carmignano per i suoi scavi Etruschi. Un percorso che valorizzi davvero le eccellenze dei nostri territori, questo 15 anni fa lo aveva iniziato a fare Sostegni realizzando una cartina che univa i percorsi di trekking di Carmignano con quelli di Capraia e Limite. Permettiamo alle strutture ricettive di vendere direttamente il biglietto del museo diffuso: semplifichiamo la vita ai turisti che portano ricchezza ai nostri territori

Conclusione: È il momento di dare una svolta al nostro turismo con un progetto inclusivo, aggiornato e realmente efficace. Non possiamo più permettere che risorse e opportunità vengano sprecate per inefficienza o scarsa visione.La Nostra Visione è un sistema moderno e integrato, con un solo QR code che permetta di scoprire tutto sul nostro territorio: dagli eventi del giorno ai migliori ristoranti, dalle escursioni alle attività commerciali, tutto a portata di smartphone. Facciamo del turismo una priorità concreta e accessibile per tutti. Infine speriamo davvero che il nuovo giovane vice sindaco con delega al turismo e interim alla pro loco possa in qualche modo prendere in considerazione la possibilità di realizzare le nostre proposte. Infine dai giornali apprendiamo che il sindaco ha concesso il patrocinio a una nuova app privata per promuovere il territorio insieme ad altri comuni. Ma perché affidarsi a nuove soluzioni, quando non manteniamo neppure quelle già esistenti per cui abbiamo investito i soldi dei cittadini?

ViviAmo Capraia e Limite