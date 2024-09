Crisi distretto conciario, Pd Santa Croce: "Sindaci chiedano la convocazione del tavolo moda"

Come Unione Comunale del Partito Democratico di Santa Croce sull'Arno vogliamo sostenere l'auspicio espresso da parte dei sindacati per il raggiungimento di un contratto di solidarietà. Dato che la crisi in corso nel nostro distretto conciario sta segnando un profondo cambiamento del tessuto industriale, ci preoccupa da tempo che l'unica ipotesi di ripresa sarebbe solo nella primavera 2025.

Ora, di fronte ai 14 licenziamenti di operai e operaie in un'azienda conciaria santacrocese, vorremmo chiedere all'attuale amministrazione e al sindaco Roberto Giannoni quali saranno le misure per tutelare i lavoratori del nostro territorio. La proposta presentata dalla lista Mariangela Bucci in campagna elettorale era chiara e concreta: diversificare le attività produttive tramite programmi commerciali che sfruttino aree non conciarie, e sostenere con determinazione il comparto produttivo principale, per proteggere il nostro territorio dai rischi di una crisi di un'industria monoculturale.

Ribadiamo dunque l'appello dell'assessora regionale Alessandra Nardini rivolto ai sindaci e alle sindache del Comprensorio del Cuoio per chiedere la convocazione del Tavolo Moda della ministra del lavoro Marina Elvira Calderone con anche il ministro del made in italy Adolfo Urso; da questo tavolo, che ci risulta essere disponibile, ci aspettiamo fatti concreti data la situazione sempre più grave.

Fonte: PD Santa Croce sull'Arno