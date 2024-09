Del Campana Guzzesi in gita in battello

Ieri, mercoledì 4 settembre alcuni residenti della casa di riposo APSP “DEL CAMPANA GUAZZESI” hanno partecipato alla gita in battello organizzata dai colleghi della Rsa Leoncini. Ben 10 anziani della nostra RSA ed i loro accompagnatori, hanno provato l’esperienza indimenticabile di risalire il fiume Arno trasportati dal battello “Andrea da Pontedera”. Oltre alla ns Rsa hanno partecipato alla gita altre RSA della zona di San Miniato-Fucecchio-Pontedera, un’occasione per conoscerci e condividere una giornata particolare. Dopo la gita in battello, il pranzo presso il noto Ristorante “Oasi al Lago” di San Donato offerto ai ns anziani dall’Associazione “AMICI DEL CAMPANA ODV” .