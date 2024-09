Duecento bikers in transito a Poggibonsi per la Francigena Bike Adventure

Duecento bikers in transito a Poggibonsi, che è una delle tappe della manifestazione Francigena Bike Adventure. L'evento dedicato alla due ruote e all’amore per il viaggio e la scoperta, dal titolo “La Via Francigena e l’Antica Via del Sale”, partirà sabato 7 settembre dal Parco di San Rossore (Pisa) per transitare nella giornata di domenica 8 settembre da Poggibonsi in direzione Colle di Val D’Elsa. Il clou del passaggio sarà tra le 12 e le 15.

I circa 200 bikers provenienti dall’Italia, da molte nazioni europee e dagli Stati Uniti, faranno una sosta al Cassero della Fortezza Medicea dove ci sarà la Pro Loco ad accogliere i viaggiatori assicurando assistenza e informazioni. Per tutti loro, da inserire nel pacco gara, la mappa e la brochure di Poggibonsi.

“Una bella occasione per far conoscere il nostro territorio, i suoi percorsi storici e le sue bellezze attraverso la valorizzazione del turismo lento, uno degli obiettivi che intendiamo perseguire – dice Lisa Valiani, assessora allo sviluppo economico – Ai bikers il nostro benvenuto in città e agli organizzatori di questa bella manifestazione il nostro ringraziamento. Grazie anche alla nostra Pro Loco per la collaborazione”.

L’edizione 2024, la prima, dell’evento internazionale di cicloturismo, intende mettere in contatto la Via Francigena con altri percorsi storici inseriti nell’Atlante della Regione Toscana e con vie Europee quali la Ciclovia Tirrenica. I bikers faranno un percorso ad anello che transiterà in ben venti Comuni per un totale di circa 450 km da fare in più giorni. Tre i percorsi: gravel, con varianti MTB e percorso su strada. L’iniziativa verrà ripetuta per 4 anni. L'evento, che ha il patrocinio della Regione Toscana, è a cura di Bike Rando.

Fonte: Ufficio Stampa