Un campo per il calcio femminile e impegno straordinario per lo sport

Amministrazione al lavoro sulle infrastrutture sportive. “L’attenzione allo sport e alla pratica sportiva passa da una molteplicità di azioni, di cui è parte anche la ristrutturazione dell’impiantistica presente - dice l’assessore allo Sport Filippo Giomini – Noi abbiamo avviato da subito una ricognizione per comprendere gli interventi necessari in chiave non solo di priorità ma anche di complessità di progettazione e finanziamento. Questo ci ha consentito di predisporre e di presentare alla Regione Toscana un primo pacchetto di progetti”.

“Il nostro impegno per l’adeguamento delle infrastrutture sportive compie, così, i primi passi”, dice la sindaca Susanna Cenni. Due sono gli interventi maggiori del pacchetto di progetti presentati alla Regione: la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti tecnici degli spogliatoi del Palazzetto dello Sport al Bernino e la realizzazione del campo A5 e della palazzina per due spogliatoi al Tondo. “Due interventi che rispondono a due esigenze diverse – dice Giomini – Il primo a una necessità di manutenzione, il secondo ad una necessità di crescita, per raccogliere e sostenere una bella realtà, quella del calcio femminile, che si sta consolidando. Il prossimo anno sarà l’anno del centenario dell’US Poggibonsi e contiamo di accompagnare le celebrazioni anche guardando al futuro e pensando ai prossimi 100 anni”.

“A questi due interventi – dice l’assessore - si accompagnano altri progetti su cui stiamo lavorando per costruire alcune prime risposte. L’edilizia sportiva ha tutta la nostra attenzione anche in chiave di progettazione e di accesso ai bandi. In tal senso il Consiglio comunale ha già nominato una Commissione straordinaria per lo Sport e, nel solco dell’imminente regolamento sulla partecipazione, procederemo ad attivare forme di coinvolgimento di tutte le associazioni sportive presenti sul territorio, senza distinzione alcuna”. “L’obiettivo è quello di condividere e concertare le priorità e le direzioni in cui lavorare, anche per attrarre finanziamenti, per far crescere lo sport e la pratica sportiva a Poggibonsi. Intanto – chiude l’assessore - alcuni piccoli interventi sono stati realizzati in queste settimane come le nuove docce in piscina, e sono prossimi come il campo di basket a Salceto visto il cantiere che attualmente occupa quello in Borgaccio”.

Fonte: Ufficio Stampa

