Festa de l'Unità di Castelnuovo: il calendario

“Come ogni Settembre che si rispetti, arriva anche la Festa de l'Unità di Castelnuovo. Il prossimo fine settimana si va a mangiare bene, si sta al fresco e fa buona politica”, così il Segretario del Pd di Castelfiorentino, Gabriele Romei, sintetizza la Festa de l’Unità di Castelnuovo, che si svolgerà il 6, 7 e l’8 settembre prossimi.

Venerdì 6 settembre si parte con la riflessione politica legata alla sanità con l’incontro con il Presidente della Commissione Salute in Consiglio Regionale della Toscana, Enrico Sostegni.

Sabato 7 settembre presso lo spazio presso lo spazio Chiesina di San Rocco musica anno 70-80-90 con Top Dj.

Domenica 8 settembre gran finale con la giunta comunale di Castelfiorentino che incontra i cittadini intervistata dalla giornalista Moira Falai in particolare sui progetti dedicati a Castelnuovo.

"Come ogni festa de l’Unità che si rispetti non può mancare la buona tavola, con l’apertura del ristorante alle ore 19.30 a cura del Comitato festaiolo di Castelnuovo. Gli ingredienti per un fine settimana insieme ci sono” aggiunge Romei “vi aspettiamo tutte e tutti a Castelnuovo”.

Fonte: PD Castelfiorentino