"Fiera di Vinci, quale futuro?", ultimo incontro pubblico con il Comune

È in programma lunedì 9 settembre 2024 (alle 21.15 nei locali della Casa del Popolo di Vinci, in via Fucini 24) l'ultimo incontro previsto per quest'estate fra l'amministrazione comunale e la cittadinanza. Dopo aver illustrato il Piano Operativo Comunale attraverso degli approfondimenti sul tema, aver presentato i progetti sulla nuova RSA, Casa Matilda e l'ambulatorio diagnostico e aver illustrato i progetti afferenti al PNRR a favore del Capoluogo attraverso "Immaginari futuri", adesso è la volta dei progetti che riguardano gli eventi e la loro collocazione all'interno di un calendario strutturato.

L'assemblea pubblica, dal tema "Fiera di Vinci: quale futuro?", prevede di fare luce sui nuovi progetti per l'estate vinciana, di dare nuovamente lustro alla tradizionale manifestazione di fine luglio, nonché di ripensare la riorganizzazione delle manifestazioni in modo da renderne la gestione maggiormente vantaggiosa sia per gli uffici comunali che gestiscono la parte amministrativa, sia per le associazioni, che troveranno una maggiore snellezza burocratica nell'organizzazione dei propri eventi. Senza tralasciare l'appetibilità turistica della città.

"A Vinci abbiamo una realtà importante di associazioni che nel corso dell'anno organizzano manifestazioni. Riteniamo opportuno per le prossime stagioni di eventi strutturare un calendario che permetta di gestire al meglio la promozione, la logistica e l'organizzazione. Sono convinto – afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci – che grazie alle idee e alla passione delle associazioni riusciremo a valorizzare eventi che fanno parte della nostra tradizione e che hanno la necessità di essere rilanciati".

Saranno presenti Daniele Vanni, sindaco di Vinci, con delega alle politiche culturali e al turismo, insieme ad altri esponenti della giunta vinciana.

Fonte: Comune di Vinci