Incidente tra due auto nella notte a Empoli, tre giovani feriti e un 35enne in codice rosso in ospedale

I Vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti ieri sera alle ore 22:45 nel comune di Empoli in Via Livornese, per un incendio auto a seguito di un incidente stradale avvenuto tra due autovetture che si sono scontrate. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno effettuato lo spegnimento dell’autovettura e successivamente effettuato la messa in sicurezza dell’altra vettura. Nello scontro sono rimaste coinvolte 3 ragazzi giovani nati tra il 2002 e il 2005 e un 35enne trasportato in codice rosso all'ospedale di Empoli. Al nostro arrivo gli occupanti erano già fuori dalle vetture. Sul posto personale sanitario e polizia stradale per i rilievi. È stato necessario anche l’intervento dell’autobotte giunta in supporto dal distaccamento.