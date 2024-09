Intervento anti-occupazione abusiva al palazzo di via Rospicciano

La polizia, i carabinieri e la municipale hanno effettuato un intervento al condominio Bellavista di Ponsacco. Lo stabile di via Rospicciano è statogià oggetto di interventi per immobili occupati abusivamente e casi di cronaca.

"In particolare si è proceduto a sopralluoghi presso gli oltre 32 appartamenti e 10 uffici già precedentemente liberati e resi inservibili con la rimozione dei servizi igienici e degli infissi, oltre alla muratura delle porte di accesso" fanno sapere dalla Questura di Pisa.

In cinque ignoti, dopo aver abbattuto le murature costruite per impedirne l’accesso, avevano messo all’interno alcuni materassi e suppellettili varie per farne dei ricoveri notturni.

Dopo aver rimosso tutto il materiale rinvenuto "si è proceduto nuovamente alla messa in sicurezza degli appartamenti attraverso l’apposizione di una rete elettrosaldata che dovrebbe impedire le nuove illecite occupazioni".

I controlli e gli sfratti proseguiranno nei prossimi giorni.