L'assessore Valentina Fanella in visita agli asili nido. Le date di ingresso per i nuovi iscritti

Primi giorni del nuovo anno educativo per i bambini dei nidi comunali di Santa Croce sull'Arno Petuzzino e Arrì Arrò. A partire da lunedì prossimo inizieranno gli inserimenti dei nuovi iscritti, percorso che continuerà anche lunedì 23 settembre. Questa mattina l'assessore alla politiche scolastiche Valentina Fanella, insieme alla Responsabile dei Servizi Educativi Sofia Capuano ha fatto visita ai bambini.

“Ho deciso di fare visita ai piccoli del nido come messaggio benaugurante per l'avvio di questo nuovo anno”. Spiega l'assessore Valentina Fanella. “Ho trascorso – continua - con loro un po' di tempo, per me stare con i bambini è sempre un'emozione e ho riscontrato come sempre un ottimo servizio da parte della educatrici e della struttura di cui Santa Croce può andare fiera. Un ringraziamento di cuore a tutto il personale dei servizi educativi che ogni giorno si prende cura dei nostri piccoli cittadini offrendo loro contesti di esperienza e occasioni di crescita importanti per il loro futuro”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa