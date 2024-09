Marcia della Pace, il Comune di Barberino Tavarnelle aderisce

Nella Giornata internazionale della Pace promossa dall'Onu, in programma sabato 21 settembre ad Assisi, il Comune di Barberino Tavarnelle insieme alla Rete per la Pace e i diritti umani, aderirà alla Marcia della pace e della fraternità e parteciperà attivamente alla manifestazione per difendere il valore primario della pace.

“Solo con atti concreti come questo, che ci invitano a spendersi in prima persona – dichiara il sindaco David Baroncelli - insieme potremo ricostruire insieme una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura degli altri, dell'umanità e del pianeta”. La partenza è prevista alle ore 7.30 da Barberino Tavarnelle e il rientro alle ore 19.30 circa.

“E’ importante unirsi, marciare, per esprimere e condividere la nostra idea, la nostra opinione opponendoci a ciò che è ingiusto e contro l'umanità – aggiunge il sindaco Baroncelli - la nostra è una comunità forte che sa unirsi e lottare per la pace, contro tutte le guerre, lo dimostra anche la presenza del Tavolo della Pace, costituito da donne e uomini del nostro territorio costruttrici e costruttori di pace”.

