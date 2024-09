A Limite torna il Palio con la Montata: "Storia, folklore e sport"

Fervono i preparativi per la 28° edizione del “Palio con la Montata” la gara remiera che si svolge nell’ambito del “Settembre Limitese”, rassegna del Comune di Capraia e Limite con tante iniziative, eventi culturali, sportivi, musicali e teatrali.

I Rioni, in cui è diviso il territorio di Limite sull'Arno, contraddistinti ognuno dai propri colori - Di Sopra (giallo), Di Sotto (colore rosso), La Punta (verde) e Castellina (celeste) -si sfidano in questa competizione che si svolge ogni anno sul fiume Arno con le caratteristiche imbarcazioni locali dette “gozzi”.

Lunedì 9 settembre alle 21.30, sul lungarno Trento e Trieste e dei Cantieri, gli equipaggi dei quattro Rioni daranno vita ad una gara emozionante in cui, alla fatica del tratto di fiume da percorrere in barca, quasi 400 mt, in una competizione di velocità tra i gozzi, si aggiunge la difficoltà di arrampicarsi su una corda sospesa sull'Arno.

A bordo dei gozzi marinari ottocenteschi a banco fisso ci sono otto rematori più il timoniere e il montatore, che deve salire su un canapo a picco sul fiume sulla cui cima si trova la bandierina da staccare. Gli equipaggi si sfideranno per aggiudicarsi l’ambito Palio: la vittoria al primo montatore che staccherà la bandierina.

Le imbarcazioni, svolgeranno un doppio giro di boa, una con avvio in direzione Empoli e l'altra verso Montelupo Fiorentino, prima di tornare ai canapi e far salire il montatore. Al termine della gara, in piazza Fucini, si svolgeranno le premiazioni.

Oggi la presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze.

“In Toscana si celebrano ogni anno numerose feste popolari – spiega il presidente Eugenio Giani- che hanno una tradizione secolare. Il Palio è una di queste e proprio un anno fa ha ottenuto il riconoscimento di rievocazione storica, grazie alla sua importanza e al grande sforzo che un’intera comunità si sobbarca di anno in anno per mantenerla in vita. Il Palio non rappresenta soltanto una rievocazione storica ma è una festa collettiva che ha come protagonista l’Arno. Vorrei davvero ringraziare tutte le persone che si dedicano a queste attività in tutta la Toscana, nello specifico la Società Canottieri Limite, la ProLoco di Capraia e Limite e le istituzioni locali”.

“Il Palio con la Montata è una manifestazione simbolo della tradizione del territorio, che entra a pieno titolo nelle rievocazioni storiche della Regione Toscana perché capace di rappresentare sia il legame col fiume Arno, sia l’importanza della cantieristica navale, eccellenza della Regione Toscana conosciuta a livello internazionale. La Canottieri Limite – afferma il Consigliere Regionale Enrico Sostegni - non è solo storia e folklore ma anche una società sportiva che cresce talenti, capaci di grandi risultati per la nostra nazionale, come la medaglia d’oro vinta pochi giorni fa da Leonardo Sostegni e dal suo equipaggio ai mondiali di St. Catharines in Canada nella specialità 4 senza”.

“Il Palio con la Montata è un appuntamento annuale clou della programmazione culturale e sportiva della nostra comunità. Riesce sempre a rievocare le radici cantieristiche e remiere di Limite sull' Arno, che ha dato origine alla nautica da diporto italiana, vanta una tradizione cantieristica plurisecolare e ha visto nascere nel 1861 la Canottieri Limite, la società di canottaggio più antica d'Italia, capace di farci gioire molto spesso con grandi vittorie anche internazionali. Anche nel tempo libero, oltre al lavoro, la popolazione ha sempre vissuto in rapporto stretto con il fiume , con gare in barca, e proseguire oggi con il Palio significa rinnovare la tradizione a cui sentiamo di appartenere e che dobbiamo tutelare e valorizzare”, commenta Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite.

“Il Palio è per noi un evento molto importante, che coinvolge tanti atleti e soci della società per la preparazione e racchiude in sé il forte legame tra la Canottieri, la comunità e il fiume. Nel Palio si sfidano i 4 rioni del paese su suggestive barche ad 8 rematori guidate dal timoniere e con il montatore che, alla fine di una regata di circa 400 metri e due virate attorno alle boe, dovrà arrampicarsi sulla fune e staccare la bandierina, portando così alla vittoria il proprio rione”, afferma Fabrizio Lensi presidente della Società Canottieri Limite.

“Il Palio è da molti anni l'appuntamento principale del Settembre Limitese e intende richiamare per tutti la storia di Limite ed il rapporto stretto con l' Arno. Non a caso siamo rientrati, dopo aver presentato l'apposita documentazione, nelle rievocazioni storiche riconosciute dalla Regione Toscana. Accanto al Palio, la Pro Loco, insieme al Comune e alle associazioni, organizza la Sfilata storica e molti altri eventi all'interno della tradizionale rassegna "Settembre Limitese" che ci accompagna fino a fine mese con musica, spettacoli, cultura, sport e tanto altro" commenta Domitilla Bambi, vicepresidente della Pro Loco di Capraia e Limite Aps

Il “Palio con la Montata” è organizzato dalla Società Canottieri Limite, la società di canottaggio più antica d’Italia fondata nel 1861, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco e gode del patrocinio della Regione Toscana.ù



Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa