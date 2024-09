Sorpreso con oltre 200 euro di alcolici rubati, aggredisce la vigilanza: 16enne arrestato

Ieri sera, intorno alle 20.30, un 16enne di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di rapina impropria. L'episodio è avvenuto in un centro commerciale di via Canova, a Firenze, dove il giovane è stato sorpreso a rubare alcolici per un valore di circa 200 euro. Dopo essere stato scoperto, ha aggredito gli addetti alla sicurezza con pugni, lanciando anche una bottiglia. Successivamente, è fuggito lanciando oggetti contro i suoi inseguitori e minacciando i passanti. La polizia, intervenuta sul posto, ha arrestato il ragazzo, che ha opposto resistenza. Dovrà rispondere di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.