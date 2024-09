Spaccio alle Cerbaie: fuggono via lasciando giacca con cocaina, marijuana ed eroina

I carabinieri di San Miniato continuano i controlli contro lo spaccio di stupefacenti nella zona della 'Riserva Naturalistica delle Cerbaie', con particolare riguardo alle frazioni di Orentano, Villa Campanile e Galleno nel Comune di Castelfranco di Sotto e di Staffoli nel Comune di Santa Croce sull’Arno.

Durante un recente controllo, i militari di Castelfranco di Sotto hanno notato movimenti sospetti in un uliveto. All’avvicinarsi, alcuni individui sono fuggiti, lasciando dietro di sé un giacchetto contenente cocaina, marijuana ed eroina, per un totale di circa 41 grammi. Inoltre, i Carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento.