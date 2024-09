Al circolo Arci di Castelfranco la 'Cena de l’Unità'del PD, ospite Dario Nardella

Dopo la pausa estiva, riprendono le attività del Partito Democratico di Castelfranco di Sotto che, per venerdì 13 settembre alle ore 20.30 presso il circolo Arci di Castelfranco, promuove una “Cena de l’Unità” grazie all’insostituibile lavoro dei propri volontari. Alla serata sarà presente anche l’europarlamentare PD e già Sindaco di Firenze, Dario Nardella, eletto alle recenti elezioni europee con oltre 100mila preferenze nella circoscrizione centro.

"Nonostante la sconfitta alle recenti elezioni comunali - afferma il segretario comunale PD Castelfranco, Stefano Pertici - è nostra responsabilità e ferma intenzione proseguire nel percorso avviato nei mesi scorsi. Il Pd Castelfranco, insieme alle componenti civiche e partitiche del centrosinistra, rimarrà punto di riferimento di una fetta significativa e determinata della comunità castelfranchese. Siamo pronti a ripartire. Il 41% degli elettori ha visto in noi un punto di riferimento e noi vogliamo rappresentarlo appieno anche dall'opposizione. Cercheremo di realizzare un vero cambio di passo, unendo momenti di formazione politica e amministrativa a indispensabili spazi di confronto. Su servizi scolastici e asili nido; sostegno alle persone più in difficoltà; investimenti su strade, piazze e sport; sostenibilità ambientale e sviluppo del Distretto industriale incalzeremo la nuova amministrazione comunale di centrodestra. Questo è l’impegno preso in campagna elettorale e che vogliamo a tutti i costi mantenere - conclude il segretario Pertici".

Menù eccezionale con risotto porri e salsiccia, grigliata mista con patate fritte, dolce millefoglie; vino e acqua. Durante la serata musica dal vivo con il gruppo “Radicali Liberi”. Quota di sottoscrizione di 20 euro, necessaria prenotazione al numero 339 5698782.