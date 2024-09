Anziana morta in casa, autopsia escluderebbe cause violente

L’esame è stato condotto oggi da Mario Gabrielli, membro dell’equipe di medicina legale di Siena. Secondo indiscrezioni, i risultati sembrano confermare le prime indicazioni emerse dalla ricognizione cadaverica effettuata ad Arezzo. Tuttavia, per ottenere riscontri più dettagliati, sarà necessario attendere una settimana, come riportato. All’esame, al quale ha presenziato l’avvocato Barbara Mugnai, legale della figlia della 92enne, la morte sarebbe stata collocata in un arco temporale tra tre e sei mesi, in linea con quanto già emerso dagli accertamenti preliminari.

Attualmente, la figlia sessantenne è indagata per abbandono di persona incapace, mentre sono in corso verifiche bancarie per accertare un’eventuale truffa ai danni dello Stato. La donna, che sarebbe rimasta a casa fino a luglio, è stata vista partire con un trolley verso Rimini, dove è stata rintracciata lo scorso lunedì e dove aveva vissuto anni prima.