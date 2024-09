Auto vandalizzate vicino al parco delle Cascine: video sui social

A Firenze, nel piazzale Thomas Jefferson vicino al parco delle Cascine, diverse auto sono state vandalizzate ieri sera. Un video pubblicato su Welcome to Florence mostra cinque veicoli con i finestrini rotti e frammenti di vetro sull'asfalto. La voce nel video descrive i danni, dicendo che le auto sono state tutte "sfondate". Dopo la segnalazione, la polizia è intervenuta e ha confermato il danneggiamento di una Fiat Panda e una Fiat Cinquecento. I vandali hanno rotto i finestrini anteriori destri e saccheggiato l'interno delle auto, ma i furti non sono ancora stati quantificati.