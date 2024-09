Azienda agricola, L'orto sotto casa: portare in alto la Cipolla di Certaldo

Promuovere il prodotto più importante del paese, attraverso valorizzazione e novità. Eccome come l'azienda agricola L'orto sotto casa sta portando in alto la Cipolla di Certaldo.

A Gonews.it ha parlato uno dei fratelli autori dell'idea L'orto sotto casa, Mirko Delle Fave.

- Che premi avete ricevuto? E grazie a quali prodotti? "Abbiamo inviato i campioni a Food World Merano, organizzazione che premia sia il food che i vini a livello nazionale. Abbiamo vinto come eccellenza italiana con i cantuccini cipolla di Certaldo e cioccolato, biscotti con pecorino, pomodoro e cipolla di Certaldo, paté di zucchine fiorentino alla menta, salame alla cipolla di Certaldo e salame al miele medaglia d'oro. Quest'ultimo a settembre sapremo se è candidato a prodotto dell'anno oppure no".

- Cosa significa essere gli unici del paese a promuovere un prodotto come la Cipolla di Certaldo? "Siamo gli unici che stiamo valorizzando la cipolla dalla A alla Z. La stiamo trasformando in vari modi, valorizzando il prodotto. Siamo gli unici che abbiamo vinto diversi premi e saremo gli unici di Certaldo ad andare alla fiera di Merano. Stiamo cercando di portare il nome di Certaldo il più alto possibile".

- Quanto è importante continuare a farlo? "Per noi è importantissimo. Noi ci basiamo sulla qualità e non sulla quantità. Le persone che ci conoscono sanno che noi produciamo la cipolla di Certaldo ad alti livelli. Non usiamo mai prodotti chimici. Il nostro obiettivo è cercare di esportare in tutto il mondo, al momento l'abbiamo fatto in Brasile, in Argentina, New York, toccando quasi tutta l'Europa. Vogliamo cercare di avere un canale fisso per l'estero. Su nostra iniziativa abbiamo avviato una procedura per ADOP sulla cipolla di Certaldo".