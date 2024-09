Biblioteca di Serravalle, ultimi appuntamenti al Parco

Nella nuova settimana giungono al termine gli appuntamenti della biblioteca comunale 'Renato Fucini' all'interno del Parco di Serravalle. Per i più piccoli martedì 10 e giovedì 12 settembre sarà ancora tempo di leggere, creare e sognare con la Biblioteca di Serravalle, dalle 17 alle 20. Punto Prestito, letture animate, giochi, laboratori creativi per i più piccoli. Mentre giovedì 12 unico appuntamento pomeridiano con i gruppi di lettura per ragazzi e ragazze. Gli Scompaginati e gli Over 14 saranno insieme per parlare di libri, consigli di lettura e scambiarsi idee e riflessioni sulle ultime letture fatte o quelle da fare dedicato ai ragazzi e alle ragazze che amano leggere e confrontarsi sui propri libri preferiti. È stato deciso un unico incontro insieme e ci faremo gli in bocca al lupo per questo nuovo inizio di anno scolastico oltre a scambiarci tanti consigli di lettura.

'Traslocano' invece le super creative del gruppo Sferruzza, Sferruzza. Da lunedì 9 settembre alle 15.30 riprendono gli incontri in biblioteca, non più al parco di Serravalle. Le Sferruzzanti tornano in biblioteca con nuove idee, creazioni e coi loro preziosi consigli sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del “ferri e filo”. Per partecipare all’incontro potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840. Da non perdere in biblioteca la vetrina delle creazioni di Sferruzza, Sferruzza! Tante idee regalo, e non solo, ti aspettano (il ricavato sarà devoluto per i progetti di beneficenza "Cuore di Maglia" e altri progetti di solidarietà).

Sabato 14 settembre invece, alle 10.30, la Società Storica Empolese e la biblioteca presentano l'incontro con Elisabetta Bacchereti dedicato al libro 'Riletture contemporanee. Trittico per Calvino e altre indagini'. In questa specie di autobiografia intellettuale, l’autrice empolese presenta molteplici spunti di rilettura di opere e autori (Calvino su tutti, ma anche Fucini, Svevo, Pirandello, Tozzi, Pratolini, Gadda, Sciascia, Tabucchi e altri) e generi, come la letteratura 'gialla' o la graphic novel, degli ultimi due secoli della letteratura italiana, secondo prospettive interpretative aperte a un dinamico e personale eclettismo metodologico.

Interverranno i professori Mauro Guerrini, Ernestina Pellegrini e Federico Fastelli dell'Università di Firenze.

