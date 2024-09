Bilancio Santa Croce, Deidda risponde a Rusconi: "I soldi ci sono, smettano di lamentarsi"

"L'assessore Rusconi inaugura un nuovo capitolo del libro 'Volevamo fare ma...', un romanzo che si preannuncia piuttosto lungo e ripetitivo. L'argomento è il solito: non ci hanno lasciato i soldi per fare quello che vi abbiamo raccontato".

Non si è fatta attendere la replica di Deidda a questo assalto. "Il bilancio 2024 è pressoché tutto da spendere - ha scritto su Facebook l'ex prima cittadina - quindi le risorse per le manutenzioni ordinarie ci sono, ci sono i ribassi di gare fatte dalla passata amministrazione con cui stanno asfaltando via dei Trasportatori, via Donica, ci sono le risorse per fare 'Instrada' e per aprire il sipario del Verdi anche per quest’anno, ci sono stati i soldi per fare i centri estivi comunali che sono tutt’ora in corso, e hanno trovato già pronti progetti e risorse per la riqualificazione di Maricó, l’efficientamento energetico del Palazzo comunale, il campo all’aperto alle scuole medie, per asfaltare un po’ di marciapiedi zona via dei mille e quelle per l’adeguamento sismico del Petuzzino. E pensate un po’: grazie all’avanzo di amministrazione libero hanno potuto pagare l’adeguamento dei contratti delle cooperative che lavorano per il comune (e che non ha deciso la passata giunta) e per pagare i rincari del costo dell’energia che non sono toccati solo al comune ma a tutte le famiglie ormai dal 2022. Ecco, se quel famoso tesoretto l’assessore Rusconi, che avrebbe comunque dovuto fare fronte a queste spese non preventivate, non lo avesse trovato sarebbe stato costretto a tagliare servizi".

"Stupisce che ci venga addebitata anche la colpa di non aver aumentato le tariffe. Sappiamo bene che i costi negli anni sono aumentati ma sappiamo anche che le famiglie affrontano periodi di difficoltà e abbiamo scelto di sostenerle senza rincari. Queste di chiamano scelte politiche".

"Aggiungo le conclusioni al libro: assessore Rusconi, si concentri, smetta di lamentarsi e proporre nuove guide per leggere i bilanci e inizi a lavorare al vostro vero bilancio facendo le scelte su cui sarete giudicati. Per ora si goda tutto il pacchetto di servizi e progetti con cui vi state facendo belli".