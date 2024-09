Festa provinciale de L’Unità a Prato: tra gli ospiti Patrick Zaki

Anche quest’anno torna la Festa provinciale de L’Unità di Prato, un appuntamento che chiuderà le iniziative dell'estate militante del Partito Democratico, a cominciare dalla raccolta firme per il referendum contro l’autonomia differenziata (l'ultimo giorno utile per sottoscrivere il quesito referendario è proprio il 15 settembre). La festa si terrà negli spazi del circolo “I Risorti” de La Querce da martedì 10 a domenica 15 settembre. Tra gli ospiti Patrick Zaki, Eugenio Giani, Ilaria Bugetti, Emiliano Fossi, Marco Furfaro, Silvia Giagnoni.

“Per la nostra comunità - dice Marco Biagioni, segretario PD Prato - è stato un anno di lavoro intenso, iniziato con i percorsi di ascolto in città e proseguito poi con le campagne elettorali che hanno portato alla vittoria del Partito Democratico e del centrosinistra in tutti i comuni al voto. Un anno segnato anche dall’alluvione del 2 e 3 novembre che ha causato danni e vittime in tutta la provincia, un periodo durissimo da cui ci siamo rialzati anche grazie alla straordinaria mobilitazione di migliaia di volontarie e volontari. In questi sei giorni di festa parleremo di tutto questo ma anche di carcere, lavoro e diritti grazie a ospiti d’eccezione”.

La Festa provinciale de L’Unità sarà anche l’occasione per sottoscrivere la richiesta di referendum abrogativo dell’autonomia differenziata. “Dalle elezioni dell’8 e 9 giugno - afferma Marta Logli, membro della Direzione nazionale del Partito Democratico - non ci siamo mai fermati, organizzando in tutta la provincia iniziative e banchini nell’ambito dell’estate militante del PD: tesseramento, salario minimo, sanità e soprattutto la raccolta firme contro lo ‘Spacca Italia’. Fino al 15 settembre, ultimo giorno della festa alla Querce, sarà infatti possibile firmare per chiedere l'indizione del referendum abrogativo”.

“Dobbiamo dire un enorme grazie - sottolinea Lorenzo Leo, dirigente PD Prato - a tutte le volontarie e i volontari del Partito Democratico che in queste ore stanno lavorando alla costruzione della festa. Veniamo da mesi impegnativi, in cui abbiamo chiesto alla nostra comunità uno sforzo notevole per affrontare la campagna elettorale. L’essere riusciti a organizzare questo appuntamento dimostra ancora una volta la forte vitalità del PD pratese e la voglia di discutere e confrontarsi su temi centrali per il nostro territorio”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 10 settembre

Ore 19.00. Apertura col segretario provinciale Marco Biagioni e col segretario di sezione Marco Sapia.

Ore 21.00. Luigi Caroppo, responsabile redazione Prato de "La Nazione", intervista la sindaca Ilaria Bugetti.

Mercoledì 11 settembre

Ore 21.00. "Oltre il carcere: nuovi diritti" con Patrick Zaki. Partecipano Don Enzo Pacini - Cappellano del Carcere di Prato, Margherita Michelini - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Prato, Marco Solimano - Referente nazionale ARCI per le persone private di libertà, Francesco Volpi - Antigone Toscana, Gabriele Terranova - avvocato penalista, Livia Gionfrida e Giulia Aiazzi - Metropopolare, Docenti del carcere. Moderano: Niccolò Ghelardini e Martina Cacciato.

Giovedì 12 settembre

Ore 18.00. Giancarlo Gisonni, direttore TV Prato, intervista il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Ore 21.00. "La città femminista e intersezionale: still Proud". Partecipano Marco Del Tongo - Arcigay Prato Pistoia "L'asterisc", Elena La Grega - Centro antiviolenza La Nara, Roberta Parigiani - Movimento Identità Trans, Luana Bracone - Conf. Donne Democratiche Prato, Elisa Bartolini - collettivo Re-vulva, Charlie Manetti - Intersezioni Prato, Alina Flores - Nosotras Onlus, Daniela Spizzichino - Agedo Firenze. Moderano: Marta Logli e Arjana Salimusaj.

Venerdì 13 settembre

Ore 21.30. Serata ballo swing con "Overjump" in collaborazione con l'associazione Swingin'up.

Sabato 14 settembre

Ore 18.00. Dialogo sul fenomeno immaginativo e culturale della lotta operaia alla GKN con Silvia Giagnoni, docente universitaria e autrice del libro "GKN. Cronistoria personale di un innamoramento collettivo", e Alessandro Formichella giornalista de "Il Tirreno".

Ore 19.30. Cena col Segretario regionale PD Emiliano Fossi.

Ore 21.30. Ballo liscio con "Sorbera Band".

Domenica 15 settembre

Ore 18.00. Chiusura con l’on. Marco Furfaro intervistato da Daniela Preziosi, giornalista di "Domani"

INFORMAZIONI

La Festa provinciale de L'Unità si terrà presso il circolo "I Risorti" di Prato in via Firenze n. 323. Tutte le sere dalle ore 19.30 saranno aperti il ristorante e pizzeria della festa. Specialità cinghiale, pecora e pollo fritto. Sarà possibile prenotare chiamando il numero 0574.593816. In caso di pioggia la ristorazione e le iniziative si svolgeranno all'interno del circolo “I Risorti”.

Tutti i giorni, sempre dalle ore 19.30, sarà attivo anche “GDeasy”, il bar dellə Giovani Democraticə.

Negli spazi della festa saranno attivi anche in banchini per la raccolta firme per il referendum contro l'autonomia differenziata e per il tesseramento al Partito Democratico o ai Giovani Democraticə.

Fonte: Ufficio Stampa