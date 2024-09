Firenze, Stella (FI): "Aggressioni, violenze quotidiane, spaccio e danneggiamenti. Da Funaro annunci spot"

"Aggressioni quotidiane, rapine ai danni di anziani, autisti del bus aggrediti ogni due giorni, baby gang, tappeti di siringhe nei luoghi dello spaccio, auto vandalizzate. Leggere le notizie di cronaca di Firenze, anche in questi ultimi giorni di fine estate, riempie di amarezza: noi da anni diciamo che è una città insicura, ma le nostre denunce e proposte vengono liquidate con scherno e sufficienza dalla sinistra e dal Pd. Gli episodi di violenza e di degrado che leggiamo quotidianamente sui giornali, certificano il fallimento di Nardella sul fronte della sicurezza. Purtroppo tutto lascia pensare che anche la nuova sindaca stia proseguendo sulla stessa china, fatta di annunci e provvedimenti spot, buoni per avere dei titoli sulla stampa, ma non a risolvere i problemi". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Quando un cittadino non può sentirsi sicuro a nessuna ora del giorno o della notte, vuol dire che hai fallito e devi trovare una soluzione vera - sottolinea Stella -. E' da anni che chiediamo a Palazzo Vecchio di reintrodurre immediatamente il servizio del vigile di quartiere, potenziandolo. Il personale di Polizia Municipale ammonta attualmente a oltre 900 unità: crediamo che sarebbe opportuno utilizzare più pattuglie sul territorio e nei quartieri, invece di tenerle quasi esclusivamente in giro a fare multe, Firenze ne guadagnerebbe in decoro e sicurezza. Il Comune è latitante, l'assessore alla Sicurezza è inesistente. Non è possibile andare avanti così".

Fonte: Ufficio Stampa