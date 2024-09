Furto in abitazione ad Arezzo, uomo e donna arrestati

Un uomo e una donna sono stati arrestati in flagranza di reato dalla polizia per un furto in abitazione avvenuto ad Arezzo, nella zona di Olmo, nella serata di ieri. Le pattuglie, insieme agli equipaggi di rinforzo del reparto prevenzione crimine di Firenze, erano impegnate in un'operazione di controllo intensificato del territorio, mirata a contrastare la criminalità legata ai furti in appartamento e nelle aziende orafe. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di una persona vestita di scuro sorpresa a rubare in una casa. L'individuo, scoperto dal proprietario, era fuggito in fretta a bordo di un'auto guidata da un complice.

Grazie all'azione tempestiva degli agenti, il veicolo segnalato è stato intercettato poco distante dal luogo del crimine, e, dopo un breve inseguimento, è stato fermato. Durante la perquisizione del veicolo e dei suoi occupanti, un uomo e una donna (quest'ultima alla guida), entrambi di nazionalità cilena, sono stati trovati orologi, gioielli e contanti, probabilmente frutto del furto. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto cacciaviti, una testa di piccone, una torcia e accessori utili per travisarsi. Gli investigatori, in una nota, spiegano che i due sono stati identificati dal proprietario e da alcuni testimoni come gli autori del reato.

Tra gli oggetti recuperati, orologi e monili sono stati riconosciuti dalla vittima e successivamente restituiti durante la fase di denuncia. L'uomo e la donna sono stati arrestati per furto in abitazione e ricettazione, e, come disposto dal pm di turno, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Arezzo, mentre la donna è stata portata al carcere di Sollicciano, a Firenze.