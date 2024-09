Lavori in centro a Certaldo, cambia la viabilità

Per permettere l'esecuzione dei lavori di collegamento idrico fra la nuova condotta interrata di piazza Boccaccio e quella di via Roma, sono necessarie alcune modifiche temporanee a sosta e viabilità nella zona di via Roma e piazza Boccaccio. I provvedimenti, disposti con ordinanza 145 del 5 settembre 2024, saranno in vigore dalle ore 7 di lunedì 9 alle ore 18 di venerdì 13 settembre 2024.

Nel dettaglio, sono stati disposti: il divieto di sosta temporaneo sugli stalli a parcheggio di via Roma fino al civico 17 presenti nel tratto fra via del Castello e piazza Boccaccio; il divieto di transito temporaneo in via Roma nel tratto fra via del Castello e piazza Boccaccio esclusi i mezzi di soccorso, di emergenza, di polizia, i residenti e i mezzi adibiti a carico e scarico che potranno circolare nel tratto in parola a doppio senso di circolazione ma fino al civico 17; nel tratto fra via Roma e via IV Novembre, il divieto temporaneo di sosta sugli stalli a parcheggio presenti in piazza Boccaccio, sul lato sinistro della viabilità attuale; l'istituzione del doppio senso di circolazione sul tratto di viabilità di piazza Boccaccio fra via IV Novembre e via Roma, con accesso da via IV Novembre, per raggiungere il Vicolo Signorini e via Rogai da parte dei soli residenti e dei proprietari degli immobili ivi presenti; la modifica temporanea della segnaletica verticale sull'incrocio di via IV Novembre con via XX Settembre - Piazza Boccaccio (possibilità di svolta anche a destra per vicolo Signorini e via Rogai).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa