Nel Monastero di Rosano la benedizione del Palio delle Tre Corone

Sarà svelato domenica 8 settembre il Palio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio delle Tre Corone, manifestazione che si tiene ogni anno a Rignano sull’Arno in occasione delle Feste del Perdono. Lo splendido Monastero di Rosano alle ore 18 sarà teatro della presentazione e della benedizione dello stendardo per il 2024. Per la prima volta, il Palio è stato creato digitalmente dal giovane e talentuoso Graphic Designer Amedeo Innocenti, aprendo la strada a un nuovo approccio artistico. La stampa, eseguita su un supporto speciale dall'Azienda Grafox di Perugia, fonde in modo straordinario tradizione e innovazione.

L’evento di domenica, che prevede anche un corteo storico, rappresenta inoltre l’eccezionale possibilità di visitare il Monastero di Rosano, fondato nell’anno 780 e che accoglie tutt’oggi alcune suore di clausura. Alla visita sarà presente la storica dell’arte Lucia Bencistà che fornirà ai presenti alcuni cenni storici ed artistici del Monastero. Il Palio si svolgerà nei giorni 21 e 22 settembre nell’ambito delle iniziative del Perdono a cura dell’Associazione Compagnia dei Popoli.