Parcheggio in via del Soccorso nell’area ex Ceppo, partiti i lavori a Pistoia

Con l’allestimento del cantiere e le prime lavorazioni di pulizia dell’area, sono partiti i lavori per realizzare un parcheggio temporaneo in via del Soccorso nell’area ex Ceppo di proprietà dall’Ausl Toscana Centro, messa a disposizione del Comune per realizzare spazi di sosta per i residenti della zona e gli utenti di studi medici di via della Crocetta e Cup. L’area individuata si trova, infatti, vicino a piazza San Lorenzo e potrà quindi andare incontro all’esigenza di posti auto dovuta ai lavori in corso per riqualificare l’area.

Sarà realizzato un parcheggio da 65 posti, raggiungibile percorrendo via Cavallerizza per poi proseguire in via del Piloto e arrivare in via del Soccorso. La viabilità per l’uscita e l’entrata del parcheggio sarà regolata da un semaforo.

Per rendere l’area accessibile da via del Soccorso, sarà aperto un varco nel muro perimetrale (nella parte non storica) lungo la strada tramite smontaggio della porzione realizzata in blocchi di calcestruzzo. L’opera è stata autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

«Come promesso realizzeremo un parcheggio vicino a piazza San Lorenzo – evidenzia l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei – per andare incontro alla richiesta di posti auto dei residenti della zona, dopo la chiusura di piazza San Lorenzo per i lavori finanziati dal Pnrr. L’area che abbiamo individuato è vicina ai presidi sanitari e agli studi medici, in modo da andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini, ma in particolare degli anziani e dei disabili, che devono recarsi in questa zona».

I lavori, che prevedono la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso e la posa in opera di una recinzione per separare l’area del parcheggio dalla rimanente area Ausl, sono stati affidati alla Esmoter Costruzioni S.R.L. di Altopascio per un investimento complessivo di 160.000 euro. L’intervento dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.

Modifiche alla viabilità.

Per permettere i lavori, lunedì 9 settembre alle ore 7 fino a venerdì 13 settembre alle 19 in via del Soccorso saranno vietati il transito e la sosta. I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa