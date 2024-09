Rifiuti abbandonati a Empoli e frazioni, scattano le sanzioni

209 controlli eseguiti, 463 rifiuti ispezionati, 2 sanzioni comminate. Il bilancio di agosto per gli ispettori ambientali di Alia Multiutility riguarda Empoli e segna il numero più alto di controlli dopo maggio e luglio, sempre nel 2024. Nel mirino i conferimenti errati e l'abbandono di rifiuti.

Tanti i casi. A Ponte a Elsa sulla ss67, in via Pratella all'angolo con via Giuntini e in via Piano all'Isola ci sono stati tre importanti abbandoni di rifiuti domestici in tre luoghi e tre giorni diversi. Tutti e tre, come è stato riscontrato, provenivano dalla stessa abitazione. In via del Grassellino sono stati abbandonati rifiuti domestici, così come in via Ponzano per San Donato. In centro, è stato riscontrato un uso improprio dei cestini su via Chiara e via Lavagnini. Gli abbandoni più massicci di cui sopra hanno portato a due sanzioni per un totale di 300 euro.

Controlli anche dalla municipale. Gli agenti hanno emesso un verbale per 'abbandono di veicoli a motore con caratteristiche di rifiuto", in stato fatiscente. Due verbali invece sono stati contestati per mancate sfalciature di erba e fresatura terreno in via Bisarnella e via Val d'Elsa. Hanno anche effettuato dieci controlli per veicoli abbandonati, erba alta e terreni non fresati, alberi sporgenti sulla pubblica via, degrado bivacco e abbandono di rifiuti in area pubblica e privata. I controlli sono emersi prevalentemente a seguito di segnalazioni ed anche su iniziativa per pattugliamento del territorio.

L'assessora all'Ambiente Laura Mannucci commenta così il lavoro sul territorio degli ispettori ambientali Alia Multiutility: "Li Ringrazio per il puntuale e capillare lavoro che svolgono costantemente nel nostro territorio. Le segnalazioni vengono rapidamente raccolte e Alia interviene sempre in tempi ristretti, tuttavia preoccupa il fenomeno perché è estremamente difficile da arginare. Parliamo banalmente anche dell'utilizzo improprio dei cestini, che diventano così luogo di scarico improprio. È fondamentale continuare a fare le segnalazioni più tempestivamente possibile. I cittadini possono utilizzare oltre al canale WhatsUrp del Comune (328 8604160) o anche direttamente l'app di Alia (Aliapp). Prima viene segnalato l'abbandono, prima è possibile intervenire".