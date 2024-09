Colpo grosso a Castelfiorentino: i ladri fanno razzia in una sala slot

Un colpo da diverse centinaia di euro, ancora da quantificare. È avvenuto a Castelfiorentino, nella zona nord del capoluogo, in una sala slot che si trova in via Masini, la strada che porta in piazza Gramsci. I ladri sono entrati in azione nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, l'orologio segnava le quattro circa. Sul posto sono intervenute 4 guardie giurate e i carabinieri.

Approfittando del buio, i ladri hanno sono riusciti a accedere dentro la sala slot. Stando a una prima ricostruzione, i malviventi - non si sa quanti, si presume più di uno - avrebbero provato a fare un buco nel muro, invano. Avrebbero poi rotto un'inferriata e sarebbero entrati da una finestra. Una volta dentro avrebbero razziato il locale portando via un bel bottino, ancora però da quantificare. Sul posto è stata ritrovata un'ascia di grande dimensione, un martello e una grossa tronchese.

Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine e i carabinieri di Empoli stanno indagando su quanto successo nella sala slot di Castelfiorentino.