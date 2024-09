Trasportano reflui senza formulario, multa da 3.200 euro

I militari della Guardia costiera di Piombino, a seguito di un'attività di vigilanza ambientale, hanno intercettato nel comune di Follonica un mezzo autospurgo carico di circa 5.500 litri di reflui provenienti da fosse settiche, privo del previsto formulario identificativo del rifiuto.

I responsabili sono stati sanzionati per 3.200 euro per aver effettuato il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione, indispensabile per la tracciabilità del carico che secondo la guardia costiera sarebbe potuto essere così smaltito in modo illegale.

A riguardo, il personale dell'Ufficio Ambiente della Guardia costiera di Piombino si è subito attivato per ricostruire la tracciabilità del rifiuto irregolarmente trasportato, predisponendo i campionamenti necessari a caratterizzarne la tipologia, ed infine, lo smaltimento presso il depuratore.