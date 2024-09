Uisp, ripartono i corsi al PalAramini di Empoli

Attività fisica adattata, fitness, attività per bambine e bambini. Da lunedì 16 settembre inizia la nuova stagione corsistica Uisp con un programma ricchissimo e variegato, studiato per andare incontro alle esigenze di ogni fascia di età. A portare avanti i corsi, come di consueto, saranno operatrici e operatori esperti e qualificati.

Il commento. «Anche per la stagione sportiva che sta iniziando abbiamo cercato di offrire un programma più ampio e accessibile possibile - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - decine e decine di corsi in diversi comuni del circondario rivolti a bambine e bambini, giovani, adulti e terza età. Il fermento che stiamo osservando in questi ultimi anni fa davvero ben sperare. L’obiettivo della Uisp rimane quello di offrire la possibilità a tutte e tutti di fare attività fisica, socializzare e divertirsi in un ambiente sicuro e accogliente, con la supervisione di personale attento e qualificato. Il tutto a prezzi contenuti e accessibili: tanto che anche quest’anno abbiamo cercato di non ritoccare le tariffe e di mantenere i costi più bassi possibile».

Prova gratuita. Per chi volesse, è possibile provare i corsi gratuitamente partecipando all’evento “Free Me Sport” che si terrà sabato 21 settembre al PalAramini. L’evento, realizzato con il supporto di Cesvot e in collaborazione con Astro e Lilith, inizierà alle 9.30 con un dibattito sullo sport e sulla salute delle donne con Arianna Poggi e Paolo Scardigli. A seguire, dalle 11, prenderanno il via le prove gratuite di tutti i corsi in programma.

I corsi. Per quanto riguarda i corsi Afa, sono una quarantina le proposte dislocate in circa 30 strutture tra circoli, palestre, strutture sociali e scuole. Attività fisica adattata per rimanere in movimento e tenersi in forma a qualsiasi età. Sono sei i comuni del circondario coinvolti, in modo da rendere l’offerta più capillare possibile: Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo, Montespertoli e Vinci.

Ricchissimo anche il palinsesto dei corsi fitness. Le attività si terranno in tre diversi comuni: Capraia e Limite, Empoli e Vinci. Nel primo è previsto un corso di Pilates presso la sede dell’associazione Santa Grania. Nel secondo, invece, le attività si concentreranno all’interno del PalAramini: qui due corsi di Pilates, uno di Fit Gag e uno di Aerobica Slim Fast. Nell’ultimo è stato confermato il corso di Fitness in Cammino lungo viale Togliatti a Sovigliana. Anche in questo caso la partecipazione è vincolata alla presentazione del certificato medico sportivo non agonistico.

Infine, per bambine e bambini da lunedì 16 settembre riprenderanno i corsi “Crescere in Movimento” e “A tutto sport”. La prima è un’attività ludico-motoria pensata per i più piccoli (3-5 anni). La seconda, invece, è rivolta ai bambini di età compresa tra 5 e 8 anni e prevede lo svolgimento di diverse discipline sportive. Entrambi i corsi si terranno il lunedì e il mercoledì pomeriggio al PalAramini di Empoli. È richiesto il certificato medico non agonistico per bambine e bambini di età uguale o superiore a 6 anni.

Per tutte le informazioni su costi, orari e sedi e per scaricare i moduli di iscrizione è possibile consultare il nostro sito www.uisp.it/empoli oppure rivolgersi ai nostri uffici in via XI Febbraio 28/A, a Empoli.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa