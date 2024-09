Allerta arancione, annullato il Corteggio storico e tutti gli eventi pubblici a Prato

La Regione Toscana ha emesso un avviso di allerta per rischio idrogeologico e forti temporali. E' di colore giallo dalle 7 alle 17 domani, domenica 8 settembre; è arancione dalle 17 di domani domenica 8 settembre alle 6 di lunedì 9 settembre.

Di conseguenza il Comune di Prato deve annullare tutte le manifestazioni in programma dal pomeriggio di domani.

Non si svolgeranno il Corteggio storico e gli eventi a esso collegati, il Settembre a Prato in piazza del Mercato Nuovo, il Luna Park in viale Marconi, l'evento enogastronomico a Palazzo Datini.

La partita al Lungobisenzio non è annullata perché si terrà alle 15 e si concluderà prima dell'inizio del codice arancione.

Il rito dell’ostensione della Sacra Cintola di Maria, cuore e fulcro della ricorrenza, non sarà officiato domenica sera, come previsto dal programma, ma viene anticipato alle ore 18 nella cattedrale di Prato. Dopo la recita del rosario e il canto dei vespri solenni, a partire dalle ore 17, la preziosa reliquia mariana verrà mostrata alle autorità e ai fedeli presenti in chiesa secondo quanto prevede l’antico rito: per tre volte dal balcone interno, detto del Ghirlandaio, e per tre volte all’esterno, su piazza Duomo, dal pulpito di Donatello. A officiare la celebrazione sarà monsignor Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari.

Rimangono invariati gli orari del mattino: domani alle 10,30 in cattedrale ci sarà il solenne pontificale della Natività di Maria, presieduto da monsignor Giuseppe Mani e concelebrato dal vescovo di Prato monsignor Giovanni Nerbini e dal clero diocesano. Al termine, come da tradizione, l’Amministrazione comunale donerà alla Diocesi i ceri per illuminare la Cappella del Sacro Cingolo.