Ricercato per frode da Mosca: cittadino russo arrestato a Forte dei Marmi

Un cittadino russo di 55 anni è stato arrestato dalla polizia a Forte dei Marmi, in quanto colpito - si spiega dalla Questura lucchese - da una richiesta di arresto provvisorio da parte della magistratura russa, in particolare della Corte del distretto di Mosca, emessa dallo scorso mese di marzo per il reato di frode, per il quale è prevista una pena massima di 10 anni".

Il 55enne, residente in Spagna e in vacanza in Versilia con la moglie al momento dell’arresto, è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia "per ulteriori accertamenti, sia sull'identità che sulla efficacia del provvedimento di arresto, mediante interlocuzione con gli uffici dell'Interpol di Roma che hanno confermato l'attualità di tale richiesta. Dopo aver ottemperato alle formalità previste in tali casi, sia con l'Autorità giudiziaria di Lucca che con la Corte d'appello di Firenze, lo stesso è stato associato presso la casa circondariale di Lucca".