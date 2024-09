Escursionista cade e si ferisce, salvata dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Barberino del Mugello sono intervenuti alle ore 15:20 nel comune di Scarperia, in località Riarsiccio sul sentiero 46, per il soccorso ad una escursionista che si è infortunata in seguito ad una caduta. I Vigili del fuoco hanno raggiunto la zona con la squadra di terra, per poi proseguire sul sentiero con il mezzo fuoristrada. Giunti dalla donna, è stato immobilizzato l’arto e trasportata con il fuoristrada dei Vigili del fuoco sulla strada principale dove era attesa dal personale sanitario. Sul posto anche il soccorso alpino.