Vigili del fuoco, doppio intervento sulla via degli Dei

Prima parte della giornata caratterizzata da due soccorsi a persona lungo il sentiero della via degli Dei, dove i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, sono intervenuti alle ore 10.25 nel comune di Scarperia in località Sant’Agata per il soccorso ad un escursionista che cambiando percorso è scivolato in una gola perdendo così l'orientamento.

Il 40enne ha fornito la propria posizione alla sala operativa 115 che ha inviato la squadra di terra per il recupero dalla zona impervia con la risalita con un importante dislivello sul sentiero principale per proseguire il cammino. L’uomo non ha avuto necessità di cure mediche.

Il secondo intervento, nel comune di Firenzuola sempre sulla via degli Dei nei pressi del cimitero Germanico Tedesco, si è reso necessario in seguito ad un malore riportato da un escursionista. I vigili del fuoco del distaccamento di Barberino del Mugello e del distaccamento di Monghidoro, inviati dal comando di Bologna, hanno raggiunto la zona con gli automezzi, per proseguire poi a piedi sul sentiero per circa 1 km.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il ragazzo di 21 anni originario della provincia di Bergamo, che era già stato preso in carico dal personale del soccorso alpino. Successivamente è stato esaminato da un infermiere ed è stato poi accompagnato dai soccorritori al fuoristrada per il rientro e le successive valutazioni sanitarie.