Firenze Jazz Festival, allarme maltempo: cambio di location

Confermato il cambio di location per i concerti di domenica 8 settembre in programma al Firenze Jazz Festival.

Inizialmente previsti a Villa Bardini, i live di Ferdinando Romano 4tet e Alessandro Lanzoni Trio feat. Francesco Cafiso si spostano in Sala Vanni.

Rimangono invariati gli orari di programmazione, i biglietti acquistati per Villa Bardini rimangono validi anche per la Sala Vanni, sala da concerti ubicata in Piazza del Carmine 19, nel cuore dell'Oltrarno fiorentino. Uno splendido spazio - già sede degli eventi del FJF in passato - situato all’interno del complesso monumentale della Basilica di Santa Maria del Carmine, un luogo cruciale della storia del Rinascimento in quanto sede della Cappella Brancacci, che custodisce i celebri affreschi di Masaccio e Masolino.

Quello del Ferdinando Romano Quartet “Invisible Painters” sarà un viaggio musicale oltre le definizioni tradizionali. I pittori invisibili, sono l’immagine dell’impulso inconscio che genera la creazione: in questo equilibrio tra consapevolezza e istinto, composizione ed estemporaneità nasce il nuovo album di Ferdinando Romano Il contrabbassista, compositore e improvvisatore mescola nel suo ultimo lavoro: elettronica, ambient e musica del ‘900, coniugando suoni digitali e l’amore per l’analogico. Sul palco insieme a lui Valentin Gerhardus, Federico Calcagno e Antonio Fusco (inizio ore 18:30 - prevendite boxol - intero 10 euro + dp / ridotto 8 euro + dp / 5 euro in accoppiata con il concerto serale).

A seguire, alle 21:30, Alessandro Lanzoni Trio Feat. Francesco Cafiso. Uniti dalla passione per il jazz, Alessandro Lanzoni, Enrico Morello e Matteo Bortone si incontrano nelle aule di Siena Jazz, durante i due anni dell’International Jazz Master. È così che nasce il loro Trio, alla luce di un’esperienza comune che si è subito tradotta nella volontà di costruire insieme qualcosa di innovativo, all’insegna della continua ricerca della fusione e dell’interplay. A loro si aggiunge come Special Guest Francesco Cafiso, musicista dalle doti straordinarie che vanta collaborazioni internazionali di grandissimo prestigio (prevendita boxol - intero 15 euro + dp / ridotto 12 euro + dp).

