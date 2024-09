Lucca è la meta finale del reality show Destination X

Non solo cinema e fiction. Lucca per la prima volta è stata selezionata per l'ambientazione di un reality show molto popolare in Europa. Per due giorni (giovedì e venerdì) le telecamere di Destination X hanno infatti girato nel centro storico e sulle Mura, per le riprese di un programma TV originale dinamico e spettacolare che ha destato la curiosità e sorpresa di turisti e lucchesi che hanno visto la troupe in azione.

Lucca in particolare ha ospitato la puntata finale dell’edizione danese del reality televisivo, ideato in Belgio e già acquistato da undici paesi. In questo programma, dieci concorrenti girano a bordo di un bus dai vetri oscurati attraversando diversi paesi d’Europa con l’intento di trovare la destinazione finale (da qui il titolo “Destination X”) a loro del tutto sconosciuta e nella quale si nasconde il presentatore che, per tutto il viaggio, ha sempre comunicato con loro a distanza. I concorrenti, di volta in volta, dovranno capire dove si trovano, superando delle piccole prove, risolvendo quiz e cercando oggetti che daranno vita ad una vera e propria caccia al tesoro nella città.

Il viaggio diventa così un’occasione per scoprire e far conoscere meglio l'Italia e in questo caso la Toscana e Lucca. Una fotografia di grande impatto e qualità caratterizza il programma ed esalta monumenti, luoghi iconici e tradizioni locali. Tra i luoghi lucchesi spiccano piazzale Vittorio Emanuele e il caffè delle Mura scelti per l'arrivo del bus, piazza Anfiteatro, piazza san Frediano, il Real Collegio e molti altri.

Anche l'assessore al turismo del Comune di Lucca Remo Santini ha fatto un cameo nella puntata, che andrà in onda a gennaio:”Le occasioni di promozione della città – ha dichiarato - si sono ampliate grazie anche a format televisivi innovativi e originali come i reality show, che raggiungono un pubblico ampio e sono un ottimo veicolo per fare conoscere le nostre bellezze. Siamo contenti aggiunge - che Lucca sia stata scelta per l'edizione danese di questo programma che ha un audience davvero importante e intercetta un pubblico trasversale. Insomma, dopo il film con Dustin Hoffman, di cui sono già iniziate le fasi di montaggio, le due fiction che saranno girate in autunno ed hanno scelto Lucca come ambientazione e le numerose produzioni internazionali, si tratta di una nuova vetrina di primo livello per la nostra città”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa