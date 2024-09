Pistoia, allerta meteo arancio per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti

Il Centro Funzionale della Regione Toscana ha emesso un avviso di allerta meteo “arancio” per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali forti per tutta la giornata di domani, dunque dalle ore 7 di domenica 8 settembre alle 6 di lunedì 9 settembre. Domani, domenica, è previsto un peggioramento per l'approssimarsi di una perturbazione attesa in transito tra il pomeriggio e le prime ore di lunedì, con precipitazioni anche a carattere temporalesco.

Il Piano di Protezione Civile del Comune di Pistoia può essere consultato alla pagina:

https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile.

In caso di necessità, i numeri della Protezione Civile di Pistoia da contattare sono 0573 531671, 0573 22022.

È inoltre possibile consultare il sito www.cittadinoinformato.it per avere informazioni in tempo reale sulle situazioni di allerta e scaricare gratuitamente l'applicazione “Cittadino informato” per Android e Iphone.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa